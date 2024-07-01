عبدالله الرويشد يقلق جمهوره في أحدث ظهور له على كرسي متحرك

أثار ظهور الفنان الكويتي عبد الله الرويشد على كرسي متحرك في أحدث ظهور له من مدينة أنسباخ الألمانية قلق جمهوره، وذلك خلال رحلة علاجه التي بدأت قبل عدة أشهر.

وبينما يواصل الرويشد تلقي العلاج وملاحظته الطبية بعد خروجه من العناية المركزة، شارك أحد أصدقائه صورة ومقطع فيديو له وهو يجلس على كرسي متحرك خلال رحلة إلى الطبيعة مع أصدقائه.

وأوضح الصديق أن هذا الفيديو تم التقاطه في آخر أيام شهر يونيو الماضي، وأن الرويشد بخير، معبراً عن شكره لعائلته على استضافتهم.

ومع ذلك، فقد أثار ظهور الرويشد على كرسي متحرك دون حركة ملحوظة، وعدم تفوهه بأي كلمة رغم ابتسامته، قلق جمهوره.

يُذكر أن الرويشد يتواجد في ألمانيا منذ عدة أشهر لتلقي العلاج، وقد خضع لعملية جراحية دقيقة في شهر أبريل الماضي.

وقد عبر العديد من محبي الرويشد عن قلقهم على صحة الفنان المحبوب، ودعوا له بالشفاء العاجل والعودة قريبا إلى ممارسة نشاطه الفني.