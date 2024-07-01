القيادة تعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح.

وقال خادم الحرمين الشريفين: “علمنا بنبأ وفاة الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، برقية عزاء ومواساة، قال فيها: “تلقيت نبأ وفاة الشيخة سهيره الأحمد الجابر الصباح – رحمها الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.