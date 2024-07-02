صراع بين الاتحاد والقادسية على ضم نجم نيوكاسل يونايتد

دخل ناديا الاتحاد والقادسية في منافسة للتعاقد مع ميغيل ألميرون، لاعب خط وسط باراغواي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفق ما أكدته مصادر قريبة من النادي الإنجليزي

ونشر حساب “Ftbljoe” المقرب من نادي نيوكاسل تغريدة على منصة “إكس” أكد فيها أن إدارة نادي القادسية الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، والذي نجح منذ أيام في ضم الدولي الإسباني ناتشو من ريال مدريد، بدأت في مفاوضاتها مع نظيرتها في نيوكاستل بشأن إمكانية التعاقد مع ألميرون.

وشدد المصدر ذاته على أن السباق للظفر بخدمات اللاعب الذي شارك مع منتخب باراغواي في كوبا أمريكا 2024 أصبح مفتوحًا بين القادسية والاتحاد من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.ش