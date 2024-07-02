“سكودا” تطلق سيارتها “الروك” الكهربائية الجديدة بـ141 ألف ريال.. وتعدد مميزاتها

أطلقت شركة سكودا سيارتها Elroq الكهربائية الجديدة نظير سعر يبدأ من نحو 35 ألف يورو (قرابة 141129 ريالا سعوديا)، لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن ID.3.

وأوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها Elroq الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، تأتي بطول 48ر4 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 77ر2 متر، لتوفر بذلك أماكن لخمسة أشخاص وسعة صندوق أمتعة تبلغ 470 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة Elroq الجديدة أربعة محركات تغطي نطاق قوة يمتد من 125 كيلووات/170 حصان مع بطارية سعة 52 كيلووات ساعة بمدى سير يصل إلى نحو 360 كلم إلى 220 كيلووات/300 حصان مع بطارية سعة 77 كيلووات ساعة بمدى سير يصل إلى نحو 550 كلم.

وبحسب الموديل تنطلق السيارة Elroq الكهربائية بسرعة قصوى تتراوح بين 160 و180 كلم/س.