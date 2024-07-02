“سكودا” تطلق سيارتها “الروك” الكهربائية الجديدة بـ141 ألف ريال.. وتعدد مميزاتها

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

3 يوليو 2024

“سكودا” تطلق سيارتها “الروك” الكهربائية الجديدة بـ141 ألف ريال.. وتعدد مميزاتها

منوعات
“سكودا” تطلق سيارتها “الروك” الكهربائية الجديدة بـ141 ألف ريال.. وتعدد مميزاتها ····· Elroq ·········· ······· ····· ···· ··· ··· ··· ··· 550 ···. (····· ····· ······ ····· ······· ········· "dpa". ·· ···· ······· ······ ··· ·· ···· ······· ····· ······· ··· ······.) ····: dpa ···: dpa

أطلقت شركة سكودا سيارتها Elroq الكهربائية الجديدة نظير سعر يبدأ من نحو 35 ألف يورو (قرابة 141129 ريالا سعوديا)، لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن ID.3.

وأوضحت الشركة التشيكية أن سيارتها Elroq الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، تأتي بطول 48ر4 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 77ر2 متر، لتوفر بذلك أماكن لخمسة أشخاص وسعة صندوق أمتعة تبلغ 470 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة Elroq الجديدة أربعة محركات تغطي نطاق قوة يمتد من 125 كيلووات/170 حصان مع بطارية سعة 52 كيلووات ساعة بمدى سير يصل إلى نحو 360 كلم إلى 220 كيلووات/300 حصان مع بطارية سعة 77 كيلووات ساعة بمدى سير يصل إلى نحو 550 كلم.

وبحسب الموديل تنطلق السيارة Elroq الكهربائية بسرعة قصوى تتراوح بين 160 و180 كلم/س.

 

تابعنا: