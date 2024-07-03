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3 يوليو 2024

وفاة روبرت تاون كاتب سيناريو أيقونة هوليوود “تشا يناتاون”

منوعات
وفاة روبرت تاون كاتب سيناريو أيقونة هوليوود “تشا يناتاون”

توفي روبرت تاون، كاتب سيناريو فيلم “تشاينا تاون” الهوليوودي الشهير الذي يوصف بأنه من أفضل السيناريوهات في تاريخ السينما، عن 89 عاما، وفق وكيلة أعماله.

وقالت كاري ماكلور إن تاون، الحائز جائزة أوسكار عن سيناريو الفيلم المذكور، توفي الاثنين “بسلام في منزله محاطاً بعائلته المحبة”.

وأثبت تاون نفسه واحداً من الأسماء البارزة في موجة هوليوود الجديدة في السبعينيات، وعُرف أيضاً بكتابة الجزأين الأولين من سلسلة “ميشن إيمباسيبل”.

ووضع تاون لمساته على الكثير من كلاسيكيات السينما، رغم عدم ظهور اسمه في شارة هذه الأعمال. ومن بين هذه الأفلام، “بوني أند كلايد” و”ذي غادفاذر”.

كما عمل “كمستشار إبداعي” في بداية حياته المهنية في الستينيات.

أما بالنسبة لفيلم “ذي غادفاذر”، فقد حظي تاون بتحية على مسرح الأوسكار من فرانسيس فورد كوبولا، الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو.

وأشاد به المخرج على “المشهد الجميل جداً بين مارلون (براندو) وآل باتشينو في الحديقة”.

ورفعت هذه الإشادة أسهم تاون بين الأسماء البارزة في موجة هوليوود الجديدة. وفي ذروة عطائه، رُشّح تاون لثلاث سنوات متتالية لجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو في منتصف السبعينيات، وفاز بإحداها عن “تشايناتاون”.

الفيلم من بطولة جاك نيكلسون في دور محقق خاص في ثلاثينات القرن العشرين، يكشف تحقيقه عن زوج غير مخلص خبايا عن عالم من الفساد في لوس أنجليس.

ويفضل حبكته المعقدة وحواراته العميقة والقاتمة في آن، وموضوعاته الجريئة، بات سيناريو “تشا يناتاون” من السيناريوهات المهمّة في مدارس السينما، حتى لو اختار مخرجه رومان بولانسكي نهاية أكثر رعباً بكثير من تلك التي تصوّرها روبرت تاون في البداية.

وأخرج روبرت تاون أيضاً بعض الأفلام خلال حياته المهنية.

ككاتب سيناريو، تعاون مع توم كروز في فيلم “دايز أوف ثاندر” الذي صدر عام 1990. وجدد الثنائي هذا التعاون في أول جزأين من “ميشن إيمباسيبل”.

عمل تاون أيضاً كمنتج استشاري في المسلسل التلفزيوني الشهير “ماد من”.

 

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