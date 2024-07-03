المرصد الوطني للعمل: 16 ألف مواطن ينضمون لأول مرة للقطاع الخاص.. وإجمالي العاملين يتجاوز 11 مليونًا

أصدر المرصد الوطني للعمل “NLO” تقريرًا مفصلًا حول سوق العمل في القطاع الخاص لشهر يونيو 2024، كاشفًا عن ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص إلى 11,409,348 عاملًا، مما يعكس جاذبية القطاع الخاص وقدرته على توليد فرص عمل جديدة.

تفاصيل العاملين في القطاع الخاص:

إجمالي المواطنين السعوديين: 2,340,877 مواطنًا

ذكور: 1,383,079 مواطنًا

إناث: 957,798 مواطنة

إجمالي المقيمين الأجانب: 9,068,471 مقيمًا

ذكور: 8,692,051 مقيمًا

إناث: 376,420 مقيمة

نمو وظائف المواطنين:

وشهد شهر يونيو انضمام 16,598 مواطنًا سعوديًا لأول مرة إلى القطاع الخاص، مما يؤكد على استمرار توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.

وأكد المرصد الوطني للعمل حرصه على إصدار تقارير ومنشورات دورية لتحليل مؤشرات وإحصاءات سوق العمل، ومن بينها منشور “نظرة عامة عن سوق العمل في القطاع الخاص” الذي يصدر شهريًا ويستعرض أبرز الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالشهر الماضي.