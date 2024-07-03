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3 يوليو 2024

خطوة لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.. تطبيق تقنية لإنتاج كربونات الكالسيوم بنقاوة 97%

اقتصاد
خطوة لتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء.. تطبيق تقنية لإنتاج كربونات الكالسيوم بنقاوة 97%

بدأت هيئة المياه، ممثلة في ذراعها البحثي، معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة “وتيرا”، تطبيق تقنية متقدمة، تهدف لتعظيم الاستفادة من النواتج الثانوية لمصانع الإسمنت”مادة الرماد” ورجيع مياه التحلية، لإنتاج كربونات الكالسيوم من نوع “فاترايت” بنقاوة تصل إلى 97%، من مشروعها الذي يعد الأول من نوعه في العالم، ما يسهم في الحفاظ على البيئة، ويدعم تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.

ويمثل مشروع استخراج كربونات الكالسيوم أحد أهم مشروعات تقنية “الصفر رجيع ملحي”، ضمن إستراتيجية الهيئة لتعظيم الاستفادة من مياه الرجيع بمنظومات الإنتاج التابعة لـ”تحلية المياه”، الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة، عن طريق دمج النواتج الثانوية لمصانع الإسمنت التي تعد ضارة بالبيئة مع مياه الرجيع، مما يعزز الابتكار البيئي وتطوير التقنيات التي تدعم الاقتصاد المستدام.

ويأتي المشروع تتويجًا للشراكة البحثية التي أُبرمت في 2022م بين هيئة المياه ممثلة في “وتيرا”، وشركة ” تاكيونج” الكورية، وجامعة كوريا الوطنية، وشهدت تعاونًا وثيقًا في مجالات التصميم الهندسي والأبحاث ودراسة الجدوى لتفعيل هذه التقنية، أعقبه تصنيع الوحدة التجريبية في كوريا عام 2023م، وإخضاعها لاختبارات تشغيلية مكثفة لمدة 6 أشهر، تم خلالها التأكد من أدائها بالصورة المثلى.

يُشار إلى أن هيئة المياه تستهدف عبر تعدين مياه الرجيع الملحي واستخلاص المعادن الثمينة والأملاح من منظومات الإنتاج التابعة لذراع التشغيلي المرحلي “تحلية المياه”، تحقيق قيمة إضافية في الناتج المحلي تصل إلى 1.5 مليار ريال سنوياً في 2030، إضافة لإنتاج مياه محلاة صالحة للشرب بجودة عالية، واستخلاص معدن البرومين وكلوريد الصوديوم عالي النقاوة، والبوتاسيوم والمغنيسيوم وكبريتات الكالسيوم على مراحل مختلفة، التي تستخدم في صناعة النفط والغاز والأدوية والإنشاءات والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية.

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