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فريق التحرير

4 يوليو 2024

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على عقار جديد لعلاج الزهايمر

منوعات
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على عقار جديد لعلاج الزهايمر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار جديد لعلاج مرض الزهايمر، حيث يعد عقار دونانيماب، أو كيسونلا، العقار الثالث الذي تمت الموافقة عليه لاستهداف أحد أسباب مرض الزهايمر: تراكم بروتين الأميلويد في المخ.

واستناداً إلى البيانات التي قدمتها شركة إيلي ليلي المصنعة للعقار إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية لمراجعتها، فإن هذا العقار هو العقار الأكثر فعالية حتى الآن في إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بهذا المرض.

وأظهرت الدراسات التي راجعتها إدارة الغذاء والدواء أن الدواء أبطأ تقدم المرض إلى المرحلة التالية الأكثر تقدمًا بنسبة 39٪، وهو ما يعني إطالة الفترة من أربعة إلى سبعة أشهر، حيث يمكن للأشخاص أن يكونوا أكثر استقلالية وأن يعملوا دون دعم مكثف من مقدمي الرعاية، وخلال تلك الفترة، أظهر أولئك الذين تلقوا دونانيماب انخفاضًا بنسبة 40٪ في قدرتهم على أداء المهام اليومية مثل الالتزام بالمواعيد، وإعداد الوجبات، واستخدام الأجهزة المنزلية.

وبالمقارنة، فإن عقار ليكانيماب “ليكيمبي”، الذي تصنعه شركة إيساي وتمت الموافقة عليه في يناير 2023، يمكنه إبطاء التدهور المعرفي بنسبة 27% مقارنة بالدواء الوهمي على مدى 18 شهرًا، وقرر صانعو عقار آخر يستهدف الأميلويد، وهو أدوكانوماب “أدوهيلم”، والذي أصبح في عام 2021 أول عقار من هذا النوع يتم اعتماده ، إزالته من السوق بحلول نهاية عام 2024.

ومن المرجح أن تنبع فعالية عقار دونانيماب من قدرته على استهداف الترسبات السامة من الأميلويد التي تتراكم في المخ وتخنق الخلايا العصبية حتى تتقلص في النهاية، والعقار عبارة عن جسم مضاد وحيد النسيلة يبحث عن جزء من بروتين الأميلويد الذي يتطور بمرور الوقت في المخ.

ويقول جون سيمز، المدير الطبي الأول في شركة ليلي: “بعد أن يستقر في المخ، مثل الكوليسترول، يتراكم بمرور الوقت ويتغير، وقد تم تصميم عقار دونانيماب بشكل مقصود للغاية باستخدام الرموز البريدية للأميلويد الخاصة باللويحات الدماغية. ولهذا السبب، بقدر ما نعلم اليوم، ربما يكون عقار دونانيماب هو الجسم المضاد الأكثر فعالية في إزالة اللويحات”.

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