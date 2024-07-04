كلمة الحسم في مفاوضات الاتحاد مع دي بروين

كشفت بعض التقارير الصحفية عن آخر تطورات مفاوضات الاتحاد مع دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب ما أشار إليه الصحفي الإيطالي رودي جاليتي المختص بأخبار الانتقالات فإن هناك اتفاق شفهي تم بين الطرفين من خلال المفاوضات التي جرت مؤخرا.

وأضاف عبر حسابه على موقع “إكس” أن هناك وفد من صندوق الاستثمارات السعودي، وبعض ممثلي نادي الاتحاد تحدثوا إلى دي بروين، ليبدي اللاعب موافقة مبدئية على الصفقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمر بات مرهونا بموافقة مانشستر سيتي، حيث أن النادي الإنجليزي منفتح على فكرة رحيل اللاعب هذا الصيف.