دعم الأمن الغذائي المشترك.. السعودية ورومانيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الزراعي

وقعت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالرياض، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا؛ بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في المجال الزراعي، وتحقيق المستهدفات الوطنية وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتسعى المذكرة إلى تهيئة الظروف الملائمة في كلا البلدين؛ لتعزيز أطر التنمية الاقتصادية في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، والتعاون في استخدام التقنيات الحديثة، بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة فعالية إدارة الموارد الحيوانية والنباتية، مما يعزز من قدراتهما على تحقيق الأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي المستدام.

وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون في القطاع النباتي وقطاع الثروة الحيوانية، مع التركيز على تربية وتحسين الماشية والأغنام والماعز، كما تشمل تطوير وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ومسائل الصحة الحيوانية.

وبحسب المذكرة، فقد اتفق الطرفان على تحسين التبادل التجاري للمنتجات الزراعية ، والتعاون في مجالات البحوث الزراعية وتطوير مجال بحوث المحاصيل الحقلية والأصناف النباتية، بالإضافة إلى ذلك يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون في مجال التقنيات الحديثة في تربية النحل وتشغيلها آليًا.

يشار إلى أن هذه المذكرة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الودية وأواصر الصداقة القائمة بين المملكة العربية السعودية ورومانيا، وإدراكًا منهما بأهمية التعاون المشترك في تحقيق التنمية المستدامة.