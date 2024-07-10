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فريق التحرير

10 يوليو 2024

النصر يفاوض البرازيلي إيمرسون نجم توتنهام

رياضة
النصر يفاوض البرازيلي إيمرسون نجم توتنهام

كشفت بعض التقارير عن دخول النصر في المفاوضات بقوة مع البرازيلي إيمرسون رويال لاعب توتنهام لضمه في الموسم المقبل.

ووفقًا للصحفي الموثوق ” بن جاكوبس ” ، فإن توتنهام يجهز للتخلص من العديد من لاعبيه هذا الصيف بما فيهم البرازيلي إيمرسون رويال بعد وصول عدة عروض لبيعه.

وأشارت التقارير إلى أن النصر سيخوض منافسة قوية مع ميلان في سباق التعاقد مع إيمرسون بعدما أبدى النادي الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع نفس اللاعب.

ويحاول توتنهام استغلال رغبة العديد من الأندية التعاقد مع إيمرسون لرفع مطالبه المالية للاستفادة القصوى من خروجه، علمًا بأن النادي سيستمع للعروض المقدمة للمفاضلة بينهم.

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