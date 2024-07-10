النصر يفاوض البرازيلي إيمرسون نجم توتنهام

كشفت بعض التقارير عن دخول النصر في المفاوضات بقوة مع البرازيلي إيمرسون رويال لاعب توتنهام لضمه في الموسم المقبل.

ووفقًا للصحفي الموثوق ” بن جاكوبس ” ، فإن توتنهام يجهز للتخلص من العديد من لاعبيه هذا الصيف بما فيهم البرازيلي إيمرسون رويال بعد وصول عدة عروض لبيعه.

وأشارت التقارير إلى أن النصر سيخوض منافسة قوية مع ميلان في سباق التعاقد مع إيمرسون بعدما أبدى النادي الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع نفس اللاعب.

ويحاول توتنهام استغلال رغبة العديد من الأندية التعاقد مع إيمرسون لرفع مطالبه المالية للاستفادة القصوى من خروجه، علمًا بأن النادي سيستمع للعروض المقدمة للمفاضلة بينهم.