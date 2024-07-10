بي.إم.دبليو تستدعي 400 ألف سيارة بسبب عيب قد يؤدي إلى إلوفاة

قالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة يوم الأربعاء إن شركة بي إم دبليو تستدعي ما يقرب من 400 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيب في منفخات الوسائد الهوائية التي قد تنفجر، وفقاً لواشنطن بوست.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إن انفجار منفخ الإطارات قد يؤدي إلى تصادم شظايا معدنية حادة مع السائق أو غيره من ركاب السيارة، مما قد يؤدي إلى الإصابة أو الوفاة، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي وجود عيب في جهاز النفخ إلى نفخ الوسادة الهوائية جزئيًا فقط.

يؤثر الاستدعاء على بعض سيارات السيدان والسيارات الرياضية، السيارات السيدان المعنية هي سيارات تم استبدال عجلات القيادة الأصلية بها بعجلات M-sport.