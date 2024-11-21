مدرب النصر يستبعد تاليسكا ولابورت أمام القادسية

كشفت تقارير صحفية، عن استبعاد الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر، الثنائي أندرسون تاليسكا وإيميرك لابورت.

ويستعد النصر لمواجهة القادسية غدًا، الجمعة، في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وأكدت الرياضية إلى أن بيولي استبعد تاليسكا ولابورت من قائمة النصر أمام القادسية، بسبب عدم جاهزية الأول.

وأوضحت الرياضية بأن تاليسكا غير جاهز بعدما عاني من تجدد آلام في عضلة الفخذ، فيما لابورت مازال يتواجد في إسبانيا.

وأشارت الرياضية إلى أن الظروف أجبرت لابورت على التواجد في إسبانيا، بعدما انهى مهامه مع منتخبه في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة، فيما يأتي القادسية في المرتبة الخامسة بـ 19 نقطة.