لأول مرة.. الأخضر سيشارك في بطولة الكونكاكاف

كشفت تقارير صحفية، عن مشاركة المنتخب السعودي في بطولة الكونكاكاف الذهبية، لأول مرة في تاريخه.

وستنطلق بطولة الكونكاكاف في الولايات المتحدة الأميريكة، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، فأن المنتخب السعودي سيشارك في بطولة الكونكاكاف، وستعلن مشاركته مطلع العام المقبل.

وأكدت الشرق الأوسط، بأن الأخضر يترقب انتهاء تصفيات الكونكاكاف في الربع الأول من عام 2025، على أن تجري القرعة يوم 10 أبريل المقبل.

نظام البطولة

ستبدأ بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، بمرحلة المجموعات المكونة من 16 فريق، مقسم على 4 مجموعات، وكل مجموعة ستضم 4 فرق، خلال الفترة 14 وحتى 24 يونيو.

وسيتأهل فريقين من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، وسيتأهل 8 فرق في المجموع، إلى الدور ربع النهائي.

وسيقام الدور ربع النهائي يومي 28 و29 يونيو، تليها مباريات نصف النهائي يوم 2 يوليو.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية، يوم الأحد 6 يوليو، حيث سيتوج بطل الكونكاكاف.