عاصفة قاتلة في كاليفورنيا

لقي شخصان مصرعهما جراء عاصفة قوية محملة بالثلوج شمال كاليفورنيا.

وأوضحت السلطات المحلية اليوم، أن العاصفة القوية والكميات غير المسبوقة من الأمطار، أسفرت أيضًا عن اقتلاع الأشجار وتدمير المنازل، إضافة إلى انقطاع الكهرباء في إقليم الشمال الغربي الهادئ.

وذكرت أن الخبراء حذروا من خطر استمرار الفيضانات المفاجئة والانهيارات الصخرية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء عشرات رحلات الطيران من وإلى سان فرانسيسكو.

وما زال التيار الكهربائي منقطعًا عن أكثر من 320 ألف شخص في واشنطن معظمهم في منطقة سياتل، فيما تعمل الطواقم لإزالة خطوط الكهرباء وفروع الأشجار الساقطة والحطام من الشوارع.

وقال مسؤولو قطاع الكهرباء : إن “انقطاع التيار قد يستمر إلى بعد غد السبت”.