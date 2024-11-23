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    قائمة الدول الأكثر حرماناً من الإنترنت

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    أظهرت بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي أن ملايين الأشخاص حول العالم ما زالوا غير متصلين بالإنترنت، مع تسجيل نسب مرتفعة في العديد من الدول.

    • الهند: 684 مليون شخص غير متصل (48% من السكان).
    • الصين: 336 مليون شخص غير متصل (24% من السكان).
    • باكستان: 132 مليون شخص غير متصل (54% من السكان).
    • نيجيريا: 132 مليون شخص غير متصل (55% من السكان).
    • إثيوبيا: 103 ملايين شخص غير متصل (81% من السكان).
    • بنغلاديش: 96 مليون شخص غير متصل (55% من السكان).
    • إندونيسيا: 93 مليون شخص غير متصل (33% من السكان).
    • جمهورية الكونغو الديمقراطية: 76 مليون شخص غير متصل (71% من السكان).
    • تنزانيا: 47 مليون شخص غير متصل (68% من السكان).
    • أوغندا: 36 مليون شخص غير متصل (73% من السكان).

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