قائمة الدول الأكثر حرماناً من الإنترنت

أظهرت بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي أن ملايين الأشخاص حول العالم ما زالوا غير متصلين بالإنترنت، مع تسجيل نسب مرتفعة في العديد من الدول.
- الهند: 684 مليون شخص غير متصل (48% من السكان).
- الصين: 336 مليون شخص غير متصل (24% من السكان).
- باكستان: 132 مليون شخص غير متصل (54% من السكان).
- نيجيريا: 132 مليون شخص غير متصل (55% من السكان).
- إثيوبيا: 103 ملايين شخص غير متصل (81% من السكان).
- بنغلاديش: 96 مليون شخص غير متصل (55% من السكان).
- إندونيسيا: 93 مليون شخص غير متصل (33% من السكان).
- جمهورية الكونغو الديمقراطية: 76 مليون شخص غير متصل (71% من السكان).
- تنزانيا: 47 مليون شخص غير متصل (68% من السكان).
- أوغندا: 36 مليون شخص غير متصل (73% من السكان).