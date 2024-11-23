قائمة الدول الأكثر حرماناً من الإنترنت

أظهرت بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي أن ملايين الأشخاص حول العالم ما زالوا غير متصلين بالإنترنت، مع تسجيل نسب مرتفعة في العديد من الدول.

الهند: 684 مليون شخص غير متصل (48% من السكان).

684 مليون شخص غير متصل (48% من السكان). الصين: 336 مليون شخص غير متصل (24% من السكان).

336 مليون شخص غير متصل (24% من السكان). باكستان: 132 مليون شخص غير متصل (54% من السكان).

132 مليون شخص غير متصل (54% من السكان). نيجيريا: 132 مليون شخص غير متصل (55% من السكان).

132 مليون شخص غير متصل (55% من السكان). إثيوبيا: 103 ملايين شخص غير متصل (81% من السكان).

103 ملايين شخص غير متصل (81% من السكان). بنغلاديش: 96 مليون شخص غير متصل (55% من السكان).

96 مليون شخص غير متصل (55% من السكان). إندونيسيا: 93 مليون شخص غير متصل (33% من السكان).

93 مليون شخص غير متصل (33% من السكان). جمهورية الكونغو الديمقراطية: 76 مليون شخص غير متصل (71% من السكان).

76 مليون شخص غير متصل (71% من السكان). تنزانيا: 47 مليون شخص غير متصل (68% من السكان).

47 مليون شخص غير متصل (68% من السكان). أوغندا: 36 مليون شخص غير متصل (73% من السكان).