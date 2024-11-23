الهلال يتقدم على الخليج بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والخليج، بتقدم الزعيم بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة ببطولة دوري روشن.

ويلتقي الهلال مع نظيره الخليج، في المباراة التي تجمع الفريقين، بالجولة الحادية عشر من الدوري السعودي.

وسجل ماركوس ليوناردو لاعب الهلال الهدف الأول للزعيم في الدقيقة 12، وعزز تقدم الأزرق ألكسندر ميتروفيتش بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 37.

فيما نجح عبد الله آل سالم لاعب الخليج، في تقليص الفارق وتسجيل هدفًا لفريقه في الدقيقة 45.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 28 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز السابع بـ 16 نقطة.