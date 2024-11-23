الوحدة يعود للانتصارات أمام التعاون

حقق فريق الوحدة، الفوز على نظيره التعاون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، بدوري روشن السعودي.

والتقى الوحدة مع نظيره التعاون، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة عبد العزيز الرياضية، في الجولة الحادية عشر.

وسجل هدف فوز الوحدة في مرمى التعاون، اللاعب عبد العزيز نور في الدقيقة 41، من زمن المباراة.

وبهذا الفوز فقد رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 9، متواجدًا في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد التعاون عند النقطة 15، متواجدًا في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي.