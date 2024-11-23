“كايتانو” تضرب فرنسا بقوة.. الآلاف “بلا كهرباء”

ما يزال نحو 33 ألف منزل بدون كهرباء السبت في فرنسا، لا سيما في النورماندي وباي دو لا لوار “غرب”، بعد مرور العاصفة “كايتانو” في اليوم السابق، حسبما أعلنت شركة “إنيديس” للكهرباء.

وأوضحت “إنيديس” في بيان “هذا السبت، في الساعة 14.00 “13.00 بتوقيت غرينتش”، ما يزال هناك 33 ألف زبون بدون كهرباء، وتمت إعادة التيار إلى أكثر من 85% من الزبائن الذين حرموا من الكهرباء”.

وكانت قد أفادت في تقرير سابق بانقطاع التيار الكهربائي عن 47 ألف منزل.

ولا تزال المناطق الأكثر تضررًا هي “النورماندي (15500) وباي دو لا لوار (12 ألفا)”، وفق “إنيديس”.

بلغ عدد المنازل التي انقطعت عنها الكهرباء 270 ألفًا ليل الخميس الجمعة، نتيجة الرياح العنيفة وتساقط الثلوج.

وأضافت الشركة أنها “تهدف إلى إعادة الكهرباء إلى 95% من الزبائن المتضررين من العاصفة بحلول مساء هذا اليوم (السبت) والباقي مساء الأحد”.

كما أشارت إلى أنها حشدت مسبقًا 2200 من الفنيين و400 من مقدمي الخدمات، موضحة أنهم انتشروا “منذ استيفاء شروط سلامة السفر”، بعد هذه العاصفة الثلجية الأولى في الموسم والتي هبت خلالها رياح بلغت سرعتها 130 كم/ساعة.

وتسببت العاصفة أيضًا في تعطيل العديد من الطرق وأثرت على حركة السكك الحديد.