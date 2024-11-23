أطعمة تحارب 14 نوعًا من السرطان

أكدت دراسة علمية حديثة ما تردد عن فوائد الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6 في الوقاية من السرطان، حيث أظهرت نتائج الدراسة التي نُشرت في “المجلة الدولية للسرطان”، أن زيادة نسبة هذه الأحماض في الدم ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأكثر من 14 نوعاً من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمعدة والرئة.

قام فريق بحثي بقيادة الدكتور كايكسونغ كالفين يي من قسم علم الوراثة بجامعة جورجيا الأمريكية بتحليل بيانات واسعة النطاق، متجاوزاً بذلك قيود الدراسات السابقة التي اعتمدت على بيانات ذاتية وأحجام عينات صغيرة.

وأكدت نتائج الدراسة الجديدة الصلة القوية بين ارتفاع مستويات أوميجا 3 وأوميجا 6 في الدم وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح الدكتور يي أن كل من حمض أوميجا 3 وحمض أوميجا 6 يلعب دوراً هاماً في حماية الجسم من السرطان، حيث يساهم أوميجا 3 في تعزيز صحة الدماغ والقلب والأوعية الدموية، بينما يساهم أوميجا 6 في تقوية جهاز المناعة وصحة الجلد.

ولأن الجسم لا ينتج هذه الأحماض الدهنية بشكل طبيعي، فإن الحصول عليها من خلال الغذاء أمر ضروري.

وتعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين، بالإضافة إلى المكسرات والبذور مثل الجوز وبذور الشيا والكتان، من أهم مصادر أوميجا 3. أما أوميجا 6 فيوجد بكثرة في زيوت النباتية مثل زيت عباد الشمس وزيت الذرة، وفي المكسرات والبذور أيضاً.

ينصح الخبراء بتضمين الأطعمة الغنية بأوميجا 3 وأوميجا 6 في النظام الغذائي اليومي للحصول على أقصى استفادة صحية. ويمكن استشارة أخصائي التغذية لتحديد الكمية المناسبة لكل فرد.