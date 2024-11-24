صرف 261 مليون ريال مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، اليوم الأحد، عن صرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

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وأشارت الهيئة العامة للأمن الغذائي، إلى أن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة قد بلغ 261,329,251 ريالًا، لصافي كمية مستلمة 139,188 طنًا، وذلك لعدد 413 مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1.917,128,486 ريالًا، وذلك لكمية 1,070,220 طنًا، لعدد 3,766 مزارعًا.

ودعت الهيئة المزارعين الذين لم يقفلوا حساباتهم حتى تاريخه بسرعة الإقفال ليتسنى إيداع الدفعة الأخيرة، وذلك قبل موعد إيقاف الصرف للعام المالي الحالي، وذلك نظرًا لإقفال الموسم.