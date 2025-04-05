مصادر خاصة.. موقف الهلال من خيسوس بعد ثلاثية النصر

كشفت بعض المصادر عن موقف إدارة الهلال من رحيل البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق في الفترة المقبلة بعد الخسارة بثلاثية أمام النصر في دوري روشن.

وتغلب النصر بالأمس على الهلال بثلاثة أهداف لهدف واحد ضمن منافسات دوري روشن.

وأكدت المصادر أن إدارة الهلال متمسكة باستمرار خيسوس ولا يتم التعامل مع المدرب بالحساب بالقطعة وثقتهم كبيرة فيه بقيادته للبطولات في الموسم الجاري.

وتابعت المصادر :”خيسوس سيقود الهلال في كأس العالم للأندية وهناك ثقة كبيرة في قدراته والدليل على ذلك رغبة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في التعاقد معه”.

ومر فريق الهلال بفترة من تذبذب المستوى في الموسم الجاري مع خيسوس لكن إدارة الزعيم متمسكة باستمراره.