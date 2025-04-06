إحباط تهريب أكثر من 122 ألف قرص محظور في عسير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (122,550) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة فيفا، وضُبط بحوزتهم سلاح ناري، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم, وأحيلوا لجهة الاختصاص.

وفي المنطقة الشرقية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.