قمة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تنتهي بالتعادل

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالتعادل السلبي بين الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وانحصر اللعب في أغلب أوقات المباراة في وسط الملعب ولم تكن هناك خطورة بشكل فعال على مرمى الفريقين حيث وضح الحذر الدفاعي الشديد بينهما.

ووصل رصيد مانشستر يونايتد إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر في الوقت الذي جاء فيه مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة في جدول ترتيب البطولة.

ولم يستفد الشياطين الحمر من عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم ورغم الدفعة المعنوية لتحقيق الانتصار لكن المان سيتي كان ندا قويا لتخرج المباراة بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

ويمر الفريقان بفترة من هزة المستوى خلال الموسم الجاري بسبب تذبذب النتائج والابتعاد عن المنافسة على البطولة.