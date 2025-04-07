مسؤول: الهند لن ترد على رسوم ترمب الجمركية

أفادت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مسؤول هندي بأن نيودلهي لن ترد على الأرجح على الرسوم التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الهندية، وستسعى للحوار مع واشنطن.

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن الهند تسعى “للحوار وليس للمجابهة”، مضيفا أن الهند لديها التفوق على منافسيها في المنطقة، إذ أنها تحتفظ “بالخطوة الأولى”، مُشيرا إلى أن الهند تخطط للعمل من أجل تحقيق صفقة متزنة ومتكافئة حول التجارة مع الولايات المتحدة.

وحسب المسؤول، فإن جميع الخيارات على طاولة النقاش، وستناقش السلع والخدمات على حد سواء. وأضاف أن الحكومة الهندية على اتصال بالمصدرين بشأن التأثير المحتمل للرسوم التجارية ومستعدة لمساعدتهم في حال الضرورة.