الصحة العالمية: وفاة امرأة كل دقيقتين بسبب مضاعفات الحمل

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الصحة العالمية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، أن مضاعفات الحمل والولادة أسفرت عن وفاة امرأة كل دقيقتين تقريبًا في عام 2023، ما يعادل نحو 260,000 حالة وفاة على مستوى العالم.

وأشار التقرير الذي نشرته المنظمة يوم الاثنين، إلى أن وفيات الأمهات قد انخفضت بنسبة 40% بين عامي 2000 و2023، ويعود الفضل في هذا التحسن إلى تحسن الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية في العديد من المناطق.

ومع ذلك، حذر التقرير من أن وتيرة هذا التحسن قد تباطأت بشكل كبير منذ عام 2016، في ظل تراجع التمويل الإنساني وتأثيراته السلبية على الخدمات الصحية الأساسية، ما دفع بعض الدول إلى تقليص أو تعليق الرعاية الحيوية للأمهات والمواليد.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية للنساء والفتيات إلى جانب ضمان حصولهن على الرعاية الأمومية المناسبة يعد أمرًا بالغ الأهمية.

وأكد غيبريسوس أن رغم ما أظهره التقرير من بعض التقدم، إلا أن الحمل ما زال يمثل خطرًا كبيرًا في العديد من مناطق العالم، رغم وجود حلول فعالة للحد من المضاعفات التي تؤدي إلى وفيات الأمهات.

يُذكر أن أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يهدف إلى تقليص معدل وفيات الأمهات إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير أن تحقيق هذا الهدف يعد تحديًا كبيرًا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لضمان صحة الأمهات وإنهاء مأساة وفيات الأمهات، مشددًا على أن النساء يجب أن يكنّ قادرات على النجاة من الحمل والتمتع بصحة جيدة.