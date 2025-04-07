مؤشر سوق الأسهم يفتتح جلسة اليوم على تراجع 403.82 نقطة

استهل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” جلسة اليوم الاثنين على تراجع بمقدار 403.82 نقطة بنسبة 3.64% ليصل إلى مستوى 10673.37 نقطة في مستهل جلسة الاثنين عند الساعة 10:14 بتوقيت الرياض، متأثرًا بتراجع أسواق الأسهم العالمية.

وانخفض مؤشر “تاسي” دون مستوى 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 14 نوفمبر لعام 2023، حينما أغلق عند مستوى 10857.10 نقطة.

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وكان “تاسي” فقد في نهاية جلسة أمس الأحد 805.46 نقطة بنسبة 6.78%، ليغلق عند مستوى 11077.19 نقطة.

وشهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعًا ملحوظًا عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من الدول، ما أثار مخاوف واسعة من اندلاع حرب تجارية شاملة.

وأدى هذا القرار إلى موجة بيع جماعية في الأسواق، حيث خشي المستثمرون من تأثير السياسات الحمائية على حركة التجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية في آسيا وأوروبا وأمريكا، في ظل حالة من القلق والترقب لما ستؤول إليه التطورات بين واشنطن وشركائها التجاريين.