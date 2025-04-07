شقيق إيلون ماسك ينتقد تعريفات ترمب

شنّ كيمبال ماسك، شقيق الملياردير إيلون ماسك، هجومًا حادًا على السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، واصفًا التعريفات الجمركية التي يروج لها بأنها “ضريبة هيكلية دائمة على المستهلك الأميركي”، ومعتبرًا أن ترمب يبدو “أعلى الرؤساء الأميركيين فرضًا للضرائب منذ أجيال”.

وفي منشور على منصة “إكس” – إحدى الشركات ضمن محفظة شقيقه إيلون – كتب كيمبال: “حتى لو نجحت هذه السياسات في إعادة بعض الوظائف إلى الداخل، فإن الأسعار ستبقى مرتفعة، لأننا ببساطة لسنا بارعين في الصناعة كما ينبغي”.

ويشغل كيمبال ماسك عضوية مجلس إدارة “تسلا”، وهو مؤسس سلسلة مطاعم “ذا كيتشن”، كما شغل مناصب سابقة في شركات منها “سبيس إكس” و”تشيبوتلي”، إضافة إلى استثماراته في شركات ناشئة متخصصة بالغذاء والتقنية، من بينها “سكوير روتس” للزراعة الداخلية، و”نوفا سكاي ستوريز” المختصة في عروض الطائرات المُسيّرة، والتي اشتراها من شركة “إنتل”.

وتأتي تصريحات كيمبال في وقت يتعرض فيه شقيقه إيلون لضغوط متزايدة، رغم كونه من أبرز مستشاري ترمب، إذ يشرف على ما يسمى “وزارة كفاءة الحكومة” (DOGE)، وهي مبادرة تهدف إلى خفض الإنفاق الفيدرالي عبر تقليص عدد الموظفين وإعادة هيكلة الوكالات الحكومية.

لكن العلاقة بين ماسك وبعض رموز إدارة ترمب تشهد توترًا متصاعدًا، خاصة بعد موجة بيع حادة في الأسواق نتيجة التعريفات الجديدة، ما أثّر سلبًا على “تسلا” التي تراجعت أسهمها بنسبة 42% منذ بداية العام، في أسوأ أداء فصلي لها منذ عام 2022.

وفي منشور لاذع عبر “إكس”، هاجم إيلون ماسك المستشار التجاري لترمب، بيتر نافارو، وقلل من شأن شهادته الأكاديمية قائلاً: “حصوله على دكتوراه في الاقتصاد من هارفارد أمر سيئ، وليس جيدًا”، وذلك ردًا على تصريحات نافارو لشبكة CNN التي توقّع فيها وصول مؤشر “داو جونز” إلى 50 ألف نقطة خلال ولاية ترمب، بينما يبلغ حاليًا نحو 38,200.

وأضاف ماسك أن نافارو “لم يبنِ شيئًا”، فيما ردّ الأخير في مقابلة مع CNBC قائلاً: “إيلون ليس صانع سيارات، بل مجرد مجمّع، يعتمد على قطع مستوردة من اليابان والصين وتايوان”.

وفي ظل هذا التوتر، طالبت شركة “تسلا” باتباع نهج أكثر اعتدالًا بشأن الرسوم الجمركية، وذلك في رسالة حديثة وجهتها إلى مكتب الممثل التجاري الأميركي.

من جانبه، ووفق بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، قدّم كيمبال ماسك تبرعات هذا العام للحزب الليبرتاري، ولجنة الحزب الليبرتاري في ولاية كونيتيكت، بينما دعم العام الماضي مجموعة “Unite America PAC”، وهي منظمة تصف نفسها بأنها “صندوق خيري استثماري يهدف إلى إصلاح النظام الانتخابي الأميركي بطريقة غير حزبية”.