اليوم العالمي للصحة وجهود المملكة في تعزيز الرعاية الصحية

يحل اليوم العالمي للصحة في السابع من أبريل من كل عام، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الصحة العالمية الهامة وتعزيز الوعي بأهمية الصحة الجيدة والرفاهية للجميع.

تتزامن هذه المناسبة مع جهود حثيثة تبذلها وزارة الصحة لتحسين صحة مواطنيها والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تولي قطاع الرعاية الصحية أولوية قصوى.

هناك العديد من الجهود والإنجازات التي تحققت في سبيل تعزيز صحة المجتمع السعودي والنهوض بالقطاعات الطبية المختلفة.

تطور الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي:

تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي، ويتجلى ذلك في الزيادة المستمرة في حجم الإنفاق الحكومي على هذا القطاع الحيوي.

ميزانية 2024:

شهدت الميزانية المخصصة للقطاع الصحي ارتفاعًا لتصل إلى حوالي 210 مليارات ريال، مما يؤكد على الأولوية المتزايدة التي توليها الدولة لصحة المواطنين.

ميزانية 2025 (تقديرات):

تشير التقديرات الأولية إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الإنفاق، مع توقعات بوصول الميزانية المخصصة للقطاع الصحي إلى حوالي 225 مليار ريال، مما يعكس التخطيط الاستراتيجي لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للمجتمع.

تطوير البنية التحتية الصحية:

استثمرت وزارة الصحة بشكل كبير في تطوير وتوسيع البنية التحتية الصحية في جميع أنحاء المملكة، بهدف ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية عالية الجودة لجميع المواطنين والمقيمين.

زيادة عدد المستشفيات:

بلغ إجمالي عدد المستشفيات في المملكة في 2025 حوالي 550 مستشفى تشمل المستشفيات الحكومية والخاصة، بزيادة قدرها 12.2%، مقارنة بـ490 مستشفى في 2020 مما ساهم في زيادة السعة السريرية وتغطية جغرافية أوسع للخدمات الصحية.

زيادة عدد المراكز الصحية الأولية:

وصل عدد المراكز الصحية الأولية في 2025 إلى حوالي 2750 مركز، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بـ 2020 ، مما عزز من دور الرعاية الصحية الأولية في الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

زيادة السعة السريرية:

ارتفع إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات ليصل إلى حوالي 88 ألف سرير، بزيادة قدرها 17.3%، مما ساهم في تقليل قوائم الانتظار وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى في الوقت المناسب.

تطوير المدن الطبية والمراكز التخصصية:

شهدت المملكة إنشاء وتوسيع العديد من المدن الطبية والمراكز التخصصية المجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية، مثل مدينة الملك سلمان الطبية ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية، مما ساهم في توفير خدمات علاجية متقدمة ومتخصصة داخل المملكة.

تعزيز الكفاءات والكوادر الطبية:

إدراكًا لأهمية الكوادر الطبية المؤهلة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، عملت وزارة الصحة على تطوير وتعزيز الكفاءات الطبية من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمرة.

زيادة أعداد الأطباء:

بلغ إجمالي عدد الأطباء العاملين في القطاع الصحي إلى حوالي 135 ألف طبيب، بزيادة قدرها 22.7%، مما ساهم في تحسين نسبة الأطباء إلى السكان.

زيادة أعداد التمريض:

بلغ إجمالي عدد الكادر التمريضي حوالي 220 ألف ممرض وممرضة، بزيادة قدرها 22.2%، مما عزز من قدرة المؤسسات الصحية على تقديم الرعاية التمريضية الشاملة.

برامج التدريب والتأهيل:

استثمرت الوزارة في برامج تدريبية متخصصة للأطباء والكوادر التمريضية والفنيين الطبيين، بهدف رفع مستوى كفاءتهم وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات في مختلف التخصصات الطبية.

استقطاب الكفاءات العالمية:

عملت الوزارة على استقطاب الكفاءات الطبية العالمية المتميزة في التخصصات النادرة والدقيقة، بهدف نقل الخبرات وتوطين المعرفة داخل المملكة.

تحسين جودة الخدمات الصحية:

تولي وزارة الصحة اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطبيق المعايير العالمية للجودة واعتماد أفضل الممارسات الطبية.

اعتماد المنشآت الصحية:

سعت الوزارة إلى اعتماد العديد من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة من قبل جهات اعتماد دولية ومحلية مرموقة، مما يضمن التزام هذه المنشآت بأعلى معايير الجودة والسلامة.

تطبيق نظام الملف الصحي الإلكتروني الموحد:

تم إطلاق وتوسيع نطاق نظام الملف الصحي الإلكتروني الموحد (“صحتي”)، مما يساهم في تحسين كفاءة تبادل المعلومات الطبية وتقليل الأخطاء وتوفير رعاية أكثر تنسيقًا وشمولية للمرضى.

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs):

تتبع الوزارة مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس جودة الخدمات الصحية ومراقبة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مثل معدلات رضا المرضى، ومعدلات الوفيات، ومعدلات الإصابة بالأمراض المزمنة.

برامج فحص الصحة العامة والوقاية:

نفذت الوزارة العديد من برامج فحص الصحة العامة والوقاية من الأمراض، مثل برنامج الفحص المبكر عن سرطان الثدي وسرطان القولون، وبرامج التطعيم الوطنية، مما ساهم في الكشف المبكر عن الأمراض وتحسين الصحة العامة للمجتمع.

تعزيز الصحة الرقمية والابتكار:

تدرك وزارة الصحة أهمية التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاع الصحي وتحسين تجربة المرضى، ولذلك استثمرت في تعزيز الصحة الرقمية وتطبيق الحلول الذكية.

تطبيق “صحتي”:

يعتبر تطبيق “صحتي” منصة رقمية شاملة تتيح للمواطنين الوصول إلى العديد من الخدمات الصحية بسهولة ويسر، مثل حجز المواعيد، والحصول على الاستشارات الطبية عن بعد، والوصول إلى ملفهم الصحي الإلكتروني، وطلب الأدوية.

العيادات الافتراضية والاستشارات عن بعد:

تم توسيع نطاق خدمات العيادات الافتراضية والاستشارات الطبية عن بعد، مما ساهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للمرضى في المناطق النائية وتقليل الحاجة إلى زيارة المستشفيات في الحالات غير الطارئة.

استخدام الذكاء الاصطناعي:

بدأت الوزارة في استكشاف وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة، مثل التشخيص الطبي، وتحليل البيانات الصحية، وتطوير خطط العلاج الشخصية.

التركيز على الأولويات الصحية الوطنية:

حددت وزارة الصحة مجموعة من الأولويات الصحية الوطنية التي تركز عليها جهودها، بهدف معالجة التحديات الصحية الأكثر إلحاحًا في المملكة.

مكافحة الأمراض غير السارية:

تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بمكافحة الأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، من خلال برامج التوعية والفحص المبكر والعلاج.

انتشار السكري (2025):

تشير التقديرات إلى أن معدل انتشار السكري بين البالغين في المملكة بلغ حوالي 18%، وتسعى الوزارة إلى خفض هذا المعدل من خلال برامج التوعية والوقاية.

انتشار السمنة (2025):

بلغ معدل انتشار السمنة بين البالغين حوالي 36%، وتعمل الوزارة على مكافحة السمنة من خلال تشجيع الأنماط الصحية للحياة.

تعزيز الصحة النفسية:

أطلقت الوزارة العديد من المبادرات لتعزيز الصحة النفسية وتقديم خدمات الدعم النفسي للمحتاجين، وتقليل وصمة العار المرتبطة بالأمراض النفسية.

زيادة الوصول إلى خدمات الصحة النفسية (2025):

شهدت زيادة في عدد المراكز والعيادات المتخصصة في الصحة النفسية بنسبة تقدر بحوالي 15% مقارنة بعام 2020.

تحسين صحة الأم والطفل:

نفذت الوزارة برامج شاملة لتحسين صحة الأم والطفل، بما في ذلك الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، وبرامج التطعيم، وتعزيز الرضاعة الطبيعية.

معدل وفيات الرضع (2025):

استمر في الانخفاض ليصل إلى حوالي 7 وفيات لكل 1000 ولادة حية.

مكافحة الأمراض المعدية:

تواصل الوزارة جهودها في مكافحة الأمراض المعدية من خلال برامج التطعيم والمراقبة والاستجابة السريعة للأوبئة.

تغطية التطعيمات الروتينية:

حافظت على معدلات تغطية عالية للتطعيمات الروتينية للأطفال تجاوزت 95%.