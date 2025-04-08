أمطار ورياح شديدة على جازان حتى الـ9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وتشمل الحالة محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة، ويتوقع أن تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم بأن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.