تحديد موعد عودة جوكر الاتحاد للمباريات

اقترب الهولندي ستيفين بيرجوين لاعب فريق الاتحاد من العودة والمشاركة في مباريات العميد خلال الفترة المقبلة بعد الغياب بسبب الإصابة.

وتعرض بيرجوين للإصابة على مستوى مفصل القدم خلال مواجهة الرياض ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر بطولة دوري روشن.

وبحسب صحيفة “الرياضية” فإن بيرجوين من المنتظر سيغيب عن الـ3 مباريات المقبلة للعميد بسبب الإصابة.

ولن يشارك بيرجوين مع الاتحاد في مباريات العروبة والفتح والاتفاق ضمن منافسات دوري روشن وسيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي كامل مع الفريق.

ومن المنتظر عودة اللاعب للمشاركة من جديد في مواجهة الاتفاق التي قد يتواجد فيها اللاعب على مقاعد البدلاء.

ويرفض الجهاز الفني المجازفة والدفع باللاعب دون اكتمال جاهزيته حتى لا تتفاقم الإصابة عليه وهو ما قد يؤدي لزيادة فترة غيابه.