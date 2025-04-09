صفقات البورصة العقارية اليوم تتخطى مليار ريال

تخطت قيمة الصفقات في البورصة العقارية اليوم حاجز المليار ريال، عبر تنفيذ 979 صفقة لمساحة متداولة وصلت إلى أكثر من 6.8 مليون ريال.

وبلغ سعر أعلى متر مربع مسجل اليوم عبر البورصة العقارية أكثر من 33.7 ألف ريال، فيما سجل متوسط سعر المتر المربع 147 ريالاً.

الأحياء الأعلى تداولاً

تصدر حي المرجان في تاروت قائمة الأحياء الأعلى تداولاً من حيث القيمة عبر البورصة العقارية اليوم، بقيمة تداولات تخطت الـ 62.8 مليون ريال، ثم الجنادرية في الترتيب الثاني بصفقات تجاوزت قيمتها 21.9 مليون ريال.

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وفي المركز الثالث بالقائمة جاء حي الحمراء في عنيزة بقيمة صفقات وصلت إلى أكثر من 2.2 مليون ريال، ثم المطرفية في الجبيل بأكثر من 862.2 ألف ريال، وغرناطه في عرعر بالترتيب الخامس بقيمة 564 ألف ريال.