أسباب وأضرار اعوجاج الأسنان عند الأطفال

الدكتور أحمد عبدالمقصود سعد – أخصائي طب وزراعة الأسنان وأمراض وتجميل اللثة

يعد اعوجاج الأسنان خاصةً لدى الأطفال من المشاكل المؤرقة للعديد من الأسر والآباء والأمهات، لا سيما أن العديد من الأطفال يعاني من اعوجاج الأسنان التي تؤثر على صحتي الفم والأسنان بشكل كبير، ويعود اعوجاج أسنان الأطفال للعديد من الأسباب من بينها:

– سوء التغذية وافتقاد جسم الطفل خلال السنوات الأولى للعديد من الفيتامينات والمعادن والكالسيوم اللازم لنمو الأسنان بشكل سليم وصحي.

– العوامل الوراثية.

– فقدان الطفل لأسنانه مبكرًا نتيجة التسوس أو الصدمات أو الحوادث الشديدة في منطقة الفم خاصة خلال السنوات الأولى من العمر.

– تؤدي العادات الخاطئة في مرحلة الطفولة مثل: مص الأصابع، دفع اللسان، التنفس من الفم، أو الاستخدام المفرط للهاية في التواء الأسنان.

لكن ماذا عن أضرار اعوجاج الأسنان عند الأطفال:

– تؤثر على نمو الفك السليم.

– تعريض الأسنان البارزة لخطر الكسور.

– تؤثر على طريقة الكلام والأكل.

– تجعل بعض الأسنان أكثر عرضةً للتآكل أو التخلخل والسقوط بشكل غير طبيعي.

– الصداع الدائم الناتج عن العلاقة غير المتكافئة بين الفكين وأسنان الطفل.

– رائحة الفم الكريهة بسبب البكتيريا المتخمرة التي تعلق بين مخابئ الأسنان وبعضها، ولا شك أن الرائحة الكريهة عادة ما تنتج عن عدم الاهتمام بصحة الأسنان بشكل سليم وإهمال عوامل النظافة سواءً للصغار أو الكبار.