يُحول النصوص إلى سيمفونيات.. جوجل تطلق نموذج ذكاء اصطناعى جديد

كشفت جوجل عن طفرة جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت تحديثات مبتكرة لنماذجها التوليدية عبر منصتها السحابية Vertex AI.

نموذج “Lyria”، يتيح للمستخدمين تحويل النصوص إلى مقطوعات موسيقية متنوعة، بدءًا من أنغام الجاز الهادئة على البيانو إلى إيقاعات منخفضة الدقة، وهو متاح الآن في نسخة تجريبية لمجموعة مختارة من العملاء كبديل عملي لمكتبات الموسيقى التقليدية.

لم تتوقف التحديثات عند هذا الحد، فقد طورت جوجل نموذج “Veo 2” لإنتاج الفيديوهات، مضيفةً أدوات تحرير متقدمة وخيارات لتخصيص المؤثرات البصرية، بينما قدمت “Chirp 3” ميزة استنساخ الصوت بقدرة على توليف الكلام بـ35 لغة، متاحةً للمستخدمين المصرح لهم.

وفي مجال الصور، أعلنت الشركة عن ترقية “Imagen 3″، الذي يقدم جودة محسّنة وصفها المسؤولون بأنها “ملحوظة”، مما يعزز مكانة جوجل في سباق الذكاء الاصطناعي.

النموذج الجديد جزء من استراتيجية جوجل لتعزيز هيمنتها في سوق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، في منافسة واضحة مع منصة “Bedrock” التابعة لأمازون، التي تقدم خدمات مماثلة.