ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في يونيو

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية بلاده للاعتراف بدولة فلسطين في وقت قريب، وذلك خلال مؤتمر دولي يُعقد في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل، حيث ستتشارك فرنسا مع السعودية في رئاسة هذا المؤتمر الهام.

جاء هذا الإعلان خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “فرانس 5″، حيث أكد ماكرون أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو هذا الاعتراف، قائلاً: “علينا أن نمضي قدماً في هذا الاتجاه، وسنقوم بهذه الخطوة خلال الأشهر المقبلة”.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن الهدف من المؤتمر هو تحقيق “اعتراف متبادل” بدولة فلسطين من قبل عدة أطراف دولية، مما قد يشكل نقطة تحول في المسار السياسي للقضية الفلسطينية.

يأتي هذا التصريح في إطار الجهود الدولية المتجددة لإيجاد حل عادل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث تُظهر فرنسا من خلال هذه الخطوة دعمها للخيار الدبلوماسي كوسيلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما يعكس الموقف الفرنسي تقارباً في الرؤى مع الموقف السعودي، الذي يتبنى بدوره دعماً واضحاً للحلول السياسية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.