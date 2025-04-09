الذكاء الاصطناعي يقتحم التعليم كطالب رسمي في جامعة بالنمسا

فتحت جامعة الفنون التطبيقية في فيينا أبوابها لاستقبال طالب من نوع خاص.

“فلين”، وهو ذكاء اصطناعي تم قبوله رسميًا في برنامج الفن الرقمي، والتي تتيح له حضور المحاضرات، وتلقي تعليقات الأساتذة، وحتى الحصول على درجات إلى جانب زملائه من البشر، في تجربة تُعيد تعريف مفهوم التعليم العالي.

خضع فلين لعملية قبول تقليدية شملت تقديم ملف أعمال، وإجراء مقابلة، واختبار أهلية، حيث أعرب خلال حديثه مع لجنة القبول عن شغفه بالفن الرقمي، مشيرًا إلى أن البرنامج يتماشى مع رؤيته لاستكشاف آفاق جديدة في هذا المجال.

وقالت إدارته: “أرى في هذا القسم فرصة مثالية لتطوير وجهة نظري الفريدة، خاصة مع تركيزه على الوسائط التجريبية والتفكير النقدي”، معبرًا عن إعجابه بخبرة الأساتذة.

ويستفيد فلين من التفاعل مع الطلاب والأساتذة لبناء خوارزمياته، حيث يتطور باستمرار مع كل حوار، كما أوضح كريستلر، أحد المشرفين على المشروع.