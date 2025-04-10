تطورات الحالة الصحية لسالم الدوسري بعد نقله للمستشفى

كشفت تقارير صحفية عن تطورات الحالة الصحية للاعب نادي الهلال وقائد الفريق سالم الدوسري بعد نقله أمس للمستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية أمس والغياب عن تدريبات الفريق.

وكشفت التقارير بأن سالم الدوسري يشارك في التدريب الأخير الخميس قبل المغادرة إلى الدمام الليلة، استعدادًا لمواجهة الاتفاق، الجمعة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي على ملعب “إيجو”.

وأكدت التقارير بان الدوسري الذي تعرض لمرض الإنفلونزا، وتسببت في غيابه عن تدريبات أمس الأربعاء عن التدريب الأزرق الرئيس، أصبح جاهزًا للمغادرة مع بقية اللاعبين إلى الدمام.

وكان الحساب الرسمي للنادي العاصمي أعلن الأربعاء عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس عن غياب قائده عن المشاركة في التدريبات، بسبب تعرضه للإنفلونزا.