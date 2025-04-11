العلامة التجارية لرونالدو تصل لـ850 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن العلامة التجارية الخاصة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصلت إلى قيمة مالية قياسية بلغت 850 مليون يورو خلال عام 2025، وذلك بحسب دراسة حديثة صادرة عن المعهد البرتغالي للإدارة والتسويق.

وقالت صحيفة آس الإسبانية في تقرير لها عن العلامة التجارية لرونالدو: ” القيمة المذكورة عالية تم احتسابها بعد الاستناد إلى تحليل 28 مؤشراً موزعاً على 6 محاور رئيسية، هي «العائدات المالية، الظهور الإعلامي، التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، الإنجازات الرياضية، التأثير المجتمعي، الانتشار العالمي”.

في ذات السياق قال فابيو وولف، الشريك المؤسس لشركة وولف سبورتس، والمتخصص في التسويق الرياضي، أن كريستيانو رونالدو هو أعظم ظاهرة تسويقية في تاريخ كرة القدم، مشيراً إلى أن ما يتمتع به من موهبة وانضباط وصورة ذهنية قوية واستراتيجية، جعله يتربع على قمة التسويق الرياضي عالمياً.

فيما قال رينيه سالفيانو، المدير التنفيذي لشركة هيتماب، أن كريستيانو لم يعد مجرد نجم رياضي، بل أصبح أيقونة عالمية في عالم الترفيه، لافتاً إلى أن التزامه المهني في كل تفاصيل حياته ساعده على بناء قاعدة جماهيرية ضخمة تتابعه باستمرار.

ووفقاً للدراسة، فإن كريستيانو يحقق ما يزيد عن 200 مليون يورو سنوياً من عقده مع نادي النصر، إضافة إلى أكثر من 150 مليون يورو سنوياً من عقود إعلانية مع علامات تجارية عالمية، مثل نايكي ولويس فويتون وتاج هوير.