ماذا فعل بن نافل قبل نهاية مباراة الهلال والاتفاق؟

‫شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الهلال والاتفاق في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي ١/١ تصرف غريب من جانب فهد بن نافل رئيس النادي في ظل تراجع أداء الفريق مع البرتغالي خورخي جيسوس وفقدان العديد من النقاط. ‬

‫ورصدت الكاميرات غضب بن نافل من النتيجة ومغادرته لملعب المباراة قبل النهاية بسبب فقدان فريقه نقطتين ثمينتين في الصراع على اللقب وفي ظل ابتعاد الاتحاد بالمنافسة وعدم رضاه على ما يقدمه الهلال رفقة جيسوس خلال الفترة الماضية.

‫وكان بن نافل عقد جلسة مع لاعبي الفريق وجيسوس عقب الخسارة أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد إلا أنه استقر على استمرار المدرب ومنحه الثقة رفقة جهازه المعاون. ‬

ويبدو أن جيسوس مواصل مسيرته رفقة الهلال حتى نهاية بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وهو ما تم الكشف عنه في العديد من التقارير الصحفية والعالمية خلال الأيام الماضية.