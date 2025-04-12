ترمب: الدولار سيرتفع وسيكون أقوى من أي وقت مضى

في تصريحات جديدة تهدف إلى تهدئة مخاوف المستثمرين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن سوق السندات الأمريكية تسير على ما يرام، نافياً أن تكون عمليات البيع الأخيرة قد أثرت على قراراته الاقتصادية.

وأوضح ترمب، في حديثه لعدد من الصحافيين، أن السوق واجهت “فترة ركود قصيرة”، لكنه تمكن من معالجتها بسرعة، مشدداً على أن ما حصل لم يكن الدافع وراء قراره بتعليق التعرفات الجمركية الأميركية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “البعض ربط عمليات البيع في سوق السندات بقراري بشأن التعرفات الجمركية، لكن هذا غير صحيح”.

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق عن تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، في خطوة اعتُبرت بمثابة تهدئة للتوترات التجارية.

وفيما يتعلق بالعملة الأمريكية، قال ترمب إنه يتوقع “ارتفاعاً كبيراً” في قيمة الدولار عندما يدرك الناس ما تقوم به إدارته، مضيفاً: “لا يهم أن الدولار انخفض هذا الأسبوع.. سيرتفع وسيكون أقوى من أي وقت مضى”.

كما أشار ترمب إلى أن الأسواق أظهرت أداءً قوياً في نفس اليوم، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعات ملحوظة، محققة مكاسب أسبوعية رغم تقلبات حادة شهدها الأسبوع.

وفي حديثه عن سياسة الرسوم الجمركية، أوضح أن نسبة 10% تُعد الحد الأدنى لتلك الرسوم، مع إمكانية إدخال بعض الاستثناءات مستقبلاً.