بنفيكا يهدد انضمام نجم مانشستر سيتي إلى دوري روشن

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الانتقال إلى دوري روشن.

وأكدت التقارير أن سيلفا قد ينضم إلى صفوف فريق بنفيكا البرتغالي خلال الموسم المقبل وسط وجود مفاوضات معه.

وتغلب مانشستر سيتي اليوم السبت على حساب كريستال بالاس الإنجليزي بخمسة أهداف لهدفين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى المان سيتي لإعادة ترتيب الأمور داخل أروقة الفريق في الموسم الجديد بسبب تذبذب النتائج مع الفريق مؤخرًا.

وسبق وقدم سيلفا مستويات مميزة مع مانشستر سيتي في وقت سابق ونجح في إثبات نفسه مع الفريق وسط علاقته الطيبة والقوية مع الجماهير.