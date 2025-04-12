مفاجأة جديدة تبعد جيسوس عن قيادة منتخب البرازيل ‬

‫كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عن مفاجأة جديدة قد تبعد البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال عن قيادة منتخب البرازيل خلال الفترة المقبلة. ‬

‫وكتب المريسل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اكس : الاتحاد البرازيلي يؤجل البت في الملف التدريبي ويتجاهل إتصال مدرب إتفق معه على جميع بنود العقد بسبب موافقة الإيطالي إنشيلوتي المبدئية على تدريب منتخبهم في حال تمت إقالته من تدريب ريال مدريد قبيل نهاية شهر أبريل وهذا يعني إستمرار جيسوس مع الهلال حتى نهاية كأس العالم للأندية”. ‬

جيسوس يسم جدل مفاوضات البرازيل

‫وكان جيسوس علق على أنباء مفاوضات الاتحاد البرازيلي معه من أجل قيادة المنتخب البرازيلي خلال الفترة المقبلة وقال عقب مباراة الاتفاق : “لا أريد التعليق على أمور ليست صحيحة، وهذه أمور أجهلها وأمور غير حقيقية وأنا لا يمكن أن أتحدث عن أشياء أجهلها وأنا تكلمت مع رئيس النادي عن ذلك وقلت له اني اجهل كل هذه الأخبار “.