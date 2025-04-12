راتب رونالدو سبب عدم انتقال محمد صلاح للدوري السعودي‬.. تفاصيل هامة

كشفت تقارير صحفية عن السبب الحقيقي وراء عدم اتمام لجنة الاستقطاب اتفاقها مع محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري من أجل القدوم للهلال خلال الموسم الجديد وقبل تجديد تعاقده مع ليفربول. ‬

‫وقال سلطان العتيبي خلال ظهوره ببرنامج نادينا : محمد صلاح كان يرغب في القدوم للدوري السعودي ولكن كان بشرط أن يحصل على نفس مميزات كريستيانو رونالدو أو عقد قريب منه وهذا سبب عدم الاتفاق بين المسؤولين في الدوري السعودي وصلاح. ‬

توقيت تحرك ليفربول لحسم تجديد صلاح

‫وتابع: بعدما وصلت المعلومات لمسؤولي نادي ليفربول قربوا وجهات النظر معه من أجل الاستمرار وتم الاتفاق على التجديد وعدم الرحيل عن الفريق ولكن اللاعب كان يرغب في القدوم بدليل أنه عقد جلسة رسمية مع مسؤولي الدوري السعودي في لندن بحضور وكيله وغير صحيح من يقول بأنه لم يفكر في القدوم للدوري السعودي.