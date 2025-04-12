علاج ذهني فعّال يخفف آلام الظهر المزمنة

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن إمكانية التخلّص من آلام الظهر المزمنة عبر علاجات ذهنية مبتكرة، دون الحاجة إلى أدوية مسكنة أو تدخلات جراحية، ما يشكل بديلاً واعدًا لملايين الأشخاص الذين يعانون من هذه الآلام يوميًا.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعتي ولاية بنسلفانيا وويسكونسن ماديسون، وشملت 770 شخصًا بالغًا يعانون من آلام مزمنة في أسفل الظهر، استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دون سبب عضوي واضح.

وتم إخضاع المشاركين لبرامج علاج جماعية استمرت 8 أسابيع، اعتمدت على العلاج المعرفي السلوكي “CBT”، الذي يركز على تعديل الأفكار والسلوكيات المرتبطة بالألم، والعلاج القائم على اليقظة الذهنية “MBT”، والذي يدرّب الشخص على الحضور الذهني والتركيز الواعي على اللحظة دون إصدار أحكام.

وخلال متابعة استمرت لعام كامل، رصد الباحثون تحسّنًا ملحوظًا لدى المشاركين الذين تلقوا هذه العلاجات، سواء من حيث انخفاض شدة الألم أو تحسّن القدرة على الحركة والنوم والمزاج، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المسكنات، لا سيما الأدوية الأفيونية التي تحمل مخاطر الإدمان.

وأكد الفريق البحثي أن كلا النهجين أثبتا فاعلية طويلة الأمد، داعين إلى دمج هذه الأساليب ضمن البروتوكولات العلاجية المعتمدة لألم الظهر، وتوسيع التغطية التأمينية لتشملها.

وتدعم هذه النتائج التوجه العلمي المتزايد الذي يعيد النظر في دور العقل كعنصر حاسم في إدارة الألم الجسدي، لا سيما مع نجاح تلك الأساليب سابقًا في التعامل مع اضطرابات مثل القلق، والاكتئاب ومتلازمة القولون العصبي.