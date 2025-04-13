الفالح: الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت 4 مرات

قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن ما قومنا به خلال السنوات العشر الماضية في قطاع الاستثمار ساعدت على دعم هذا القطاع.

وأضاف الفالح خلال كلمته بالنسخة الثانية من مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”، المنعقد في الرياض، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تضاعفت 4 مرات، لافتًا إلى أن حصة السعودية تضاعفت في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الوظائف في هذه الشركات تضاعف إلى 40% وتراخيص الاستثمارات زادت بنسبة من 9% إلى 10%، موضحًا أن عدد المقرات الإقليمية لهذه الشركات التي تجذب الاستثمارات زادت نسبتها.

وأوضح أن تطوير المهارات البشرية في القطاع التعليمي والمهني من أهم الاستثمارات لدينا ونعمل على تطويره بشكل مستمر .

وانطلقت اليوم الأحد أعمال النسخة الثانية من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض، تحت شعار: “ما بعد الاستعداد للمستقبل”.

يناقش المؤتمر سبل ترسيخ القيم المجتمعية والتنموية، وتعزيز الترابط المجتمعي لمواجهة التحديات على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب تحفيز الشراكات الدولية وتوفير فرص حقيقية تمكن الأفراد من ابتكار حلول مستدامة تخدم الأجيال القادمة.

ويمثل المؤتمر امتدادًا لنجاحات النسخة الأولى، التي ساهمت في إثراء الحوار العالمي حول مستقبل تنمية القدرات البشرية، ويأتي اليوم استمرارًا لجهود المملكة في قيادة التحول نحو مجتمع معرفي مُمكّن، مدفوع برؤية طموحة تستثمر في الإنسان أولًا.