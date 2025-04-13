صدمة في ريال مدريد قبل الكلاسيكو

يواجه فريق ريال مدريد صدمة قبل ملاقاة برشلونة في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا في كلاسيكو من العيار الثقيل.

وتعرض مبابي للطرد في مباراة الريال اليوم الأحد أمام ديبورتيفو ألافيس اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وتحوم الشكوك حول إمكانية إيقاف مبابي من مباراتين إلى ثلاثة بما يعني غيابه عن لقاء الكلاسيكو حال تم إحتساب العقوبة على جميع المسابقات بشكل متتالي سواء بطولة الدوري أو الكأس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة ويسعى الملكي للمنافسة بقوة على بطولتي الدوري والكأس وحصد اللقبين.