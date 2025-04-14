دينزا Z9GT.. قوة تصل لـ965 حصان ومدى سير 630 كلم

كشفت شركة دينزا التابعة لمجموعة BYD الصينية، عن سيارتها الجديدة Z9GT، التي تنتمي لفئة سيارات الشوتينج بريك الفاخرة، في خطوة تستهدف منافسة طرازات بارزة مثل أودي A8 ومرسيدس الفئة S وبورشه Taycan Sport Turismo.

وأوضحت الشركة أن السيارة الجديدة تتوفر بنسختين، الأولى كهربائية بالكامل بطول 5.18 متر، والثانية هجينة Plug-in بطول 5.20 متر، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3.13 متر، تمنح المقصورة الداخلية رحابة مميزة.

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وتعتمد النسخة الكهربائية من السيارة على محركات على كلا المحورين، بقوة إجمالية تصل إلى 965 حصان (710 كيلووات)، مع بطارية بسعة 100 كيلووات ساعة تمنحها مدى سير يصل إلى 630 كلم.

أما النسخة الهجينة، فتعتمد على محرك احتراق داخلي سعة 2.0 لتر إلى جانب محركات كهربائية، بإجمالي قوة 870 حصان (640 كيلووات)، مع بطارية 38.5 كيلووات ساعة تكفي لمسافة 201 كلم.

وتحمل السيارة تصميماً ديناميكياً فاخراً، يبرز من خلال كشافات أمامية نحيلة، ومصابيح خلفية ممتدة، وسقف انسيابي، إلى جانب عناصر تصميمية متباينة مع الطلاء الأسود.

من الداخل، تأتي Z9GT مزودة بشاشة مركزية ضخمة قياس 17.3 بوصة، إلى جانب شاشتين مقاس 13.2 بوصة، وشاشتين للمرايا الخارجية، في مقصورة واسعة وأنيقة تجمع بين التقنية والراحة.