باحث سياسي لـ”الوئام”: الجيش الإسرائيلي منهك ويحتاج سنوات لاستعادة قدراته

الوئام – خاص

تتواصل التظاهرات في الشارع الإسرائيلي لمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقبول الحلول السياسية السلمية للإفراج عن باقي الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتتوافق التظاهرات الإسرائيلية مع مطالب الطيارين الإسرائيليين بضرورة إيجاد حل سياسي من أجل استعادة الأسرى وإنهاء العملية العسكرية في غزة.

تباين الشارع الإسرائيلي

في هذا السياق، يقول الدكتور عمرو حسين، الباحث في الشؤون الإقليمية والعلاقات الدولية: “من يظن أن الشارع الإسرائيلي ومؤسسات الدولة الإسرائيلية على قلب رجل واحد خاطئ.

وتابع: فهناك خلافات داخل الدولة الإسرائيلية، لا سيما في مؤسسة الجيش وسلاح الجو حيث ظهر تمرد داخل الطيارين رافضين المشاركة في غارات على غزة لأنها تصيب الأسرى الإسرائيليين وتسببت في مقتل العشرات من الأسرى وأصابتهم”.

حرب مكلفة

ويضيف عمرو حسين في حديث خاص لـ”الوئام”: “الحرب على غزة أصبحت بشكل واضح تنهك الجيش الإسرائيلي الذى يحتاج على الأقل لخمس سنوات من أجل استعادة قدراته العسكرية نتيجة قيامه بالعديد من العمليات العسكرية على مستوى عدة جبهات في غزة ولبنان وسوريا”.

صفر مكاسب

ويتابع عمرو حسين: “زيارة بنيامين نتنياهو لأمريكا بحسب رأي الشارع الإسرائيلي والصحف الإسرائيلية لم يستطع نتنياهو الحصول منها على أي مكاسب وحققت ”صفر نتائج” وجاءت بمثابة ضغط على نتنياهو من لأجل إنهاء الحرب.