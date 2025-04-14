الاتحاد الأوروبي يخطط لإنهاء واردات النفط والغاز الروسية في مايو المقبل

قالت المفوضية الأوروبية، إنها ستعلن عن استراتيجية أكثر تفصيلا للتخلص التدريجي من واردات النفط والغاز الروسية الشهر المقبل، بعد تأجيل الخطة مرتين، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأشارت مصادر في الاتحاد الأوروبي لرويترز، إلى أن التأخير يرجع جزئيا إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، مع احتمال أن تكون تجارة الطاقة عاملا في محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام ٢٠٢٧ ردًا على ما قال عنه “غزو موسكو لأوكرانيا عام ٢٠٢٢”، إلا أن المفوضية أرجأت نشر “خريطة الطريق” الخاصة بها لكيفية القيام بذلك، وكان من المقرر في البداية نشر الخطة الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تنشر المفوضية خارطة الطريق في السادس من مايو، بحسب جدول أعمال نُشر يوم الاثنين.