غوغل تطرح للمعلمين ميزة توليد الأسئلة عبر الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة “غوغل” أداة جديدة في منصة “كلاس كلاس روم” تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم المعلمين في إعداد أسئلة تعليمية بناءً على نصوص محددة.

وتتيح الأداة، التي تم تفعيلها رسميًا يوم الإثنين، للمعلمين إدخال نصوص يدويًا أو رفع ملفات من “غوغل درايف”، ليقوم الذكاء الاصطناعي المدعوم من “جيميني” بتوليد مجموعة من الأسئلة، يمكن لاحقًا تصديرها إلى مستندات “غوغل دوكس” أو “غوغل فورمز”.

وتوفر الأداة خيارات تخصيص متعددة، منها تحديد المرحلة الدراسية، وعدد الأسئلة، ونوعها (اختيار من متعدد أو أسئلة مفتوحة). كما يمكن للمعلمين اختيار المهارات التي يرغبون في قياسها لدى الطلاب، مثل استخدام اللغة المجازية أو القدرة على تقييم الحجج.

الميزة متاحة فقط لمشتركي “Google Workspace for Education” الذين يستخدمون إضافة “Gemini Education” بسعر 24 دولارًا للمستخدم، أو “Gemini Education Premium” بسعر 36 دولارًا.

وكانت “غوغل” قد بدأت دمج “جيميني” مع منصة “كلاس روم” في عام 2024، ووسّعت لاحقًا وظائفه لتشمل أدوات إعداد قوائم المفردات، وتوليد أفكار لخطط الدروس، وتلخيص المواد الدراسية والملاحظات الطلابية.